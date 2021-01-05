نائب محافظ القاهرة في زيارة مفاجئة لمستشفى سان بولا

واصل مسؤولو محافظة القاهرة من تنفيذ تكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى حدائق القبة بزيارة مستشفى سان بولا بحى حدائق القبة وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الاطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية ومراجعة احتياحتها من مستلزمات طبية وأسطوانات أكسجين والتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية ضد فيرس كرونا المستجد