رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:19 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تداولت أنباء على السوشيال ميديا، عن اتجاه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، على العام كله، على أن يكون محتوى الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، الخاص بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات بالفصل الدراسي الأول، واستبدال الحضور المباشر بـ«الدراسة أون لاين»، وتأجيل الامتحانات لما بعد «إجازة نص السنة».

وشدد المصدر، على أن تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، سيكون بعد يوم 20 فبراير، وفقًا لمستجدات فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن المادة الثانية من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «53 تابع»، أكدت على أن «يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لمستجدات الأمور»، في إشارة لـ«مستجدات فيروس كورونا».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

انطلاق أعمال القمة الخليجية بمشاركة قطر

الصور

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي