مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

تداولت أنباء على السوشيال ميديا، عن اتجاه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، على العام كله، على أن يكون محتوى الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني.وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، الخاص بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات بالفصل الدراسي الأول، واستبدال الحضور المباشر بـ«الدراسة أون لاين»، وتأجيل الامتحانات لما بعد «إجازة نص السنة».وشدد المصدر، على أن تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، سيكون بعد يوم 20 فبراير، وفقًا لمستجدات فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن المادة الثانية من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «53 تابع»، أكدت على أن «يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لمستجدات الأمور»، في إشارة لـ«مستجدات فيروس كورونا».