«السكة الحديد» تواصل تعقيم المحطات والقطارات (صور)

أعلنت وزارة النقل عبر بيان رسمي لها اليوم، عن استمرار حملة تطهير وتعقيم القطارات في هيئة السكة الحديد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.وأوضحت وزارة النقل، إن الهيئة تقوم بتعقيم القطارات وكذلك المحطات في الوجهين البحري والقبلي، إلى جانب تعقيم وتطهير صالات حجز التذاكر وأرصفة المحطات.