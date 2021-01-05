في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

كتب أمير شعراء العامية بيرم التونسي٬ والذي تحل اليوم الذكري الستين لرحيله عن عالمنا٬ فى مذكراته: " قامت ثورة 23 يوليو، وقام الجيش بما كنت أنا أنادى به من إصلاح، كما قضى على كل ما كنت أهاجمه من فساد، والحمد لله أننى لم أمت قبل أن تتحقق آمالى".وفى صباح يوم 23 يوليو 1952 ذهب بيرم مباشرة من المقهى الذى كان يرتاده إلى مبنى الإذاعة ليلقى بصوته أول زجل يحتفى بقيام الثورة بعنوان " عيد الثورة". وقد جاء هذا الزجل على وزن زجل "القرع السلطانى" الذى تسبب فى نفيه لأول مرة فى 20 8 1918، وكأنه يغتسل من ذنب اقترفه بمدحه للملك فاروق ليصفح عنه، وظل هذا الذنب يؤرقه حتى قيام الثورة.العيــد ده عيــد عليــه القيـمــه *** ما فيهشى تشريفه ولا تعظيمهصابحين وأعراضنا أقله سليمه *** والقيد محطم والأسير متحررمر مر زمانى يا زمانى مرمرصوت المدافع كان زمان يرعبنى*** كأنها متسلطه تضربنىبقت المــدافع كلهــا تطــربنى *** من كل طلقه سامع الله اكبرمرمر زمانى يا زمانى مرمروفى عام 1954 حصل على الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية آنذاك البكباشى جمال عبد الناصر، وبعد حادث المنشية (محاولة اغتيال جمال عبد الناصر) كتب:يا جمال يا مثال الوطنيه *** أجمل أعيادنا المصريهبنجاتك يوم المنشيهوقد غنت هذه الأغنية السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار رياض السنباطى. وفى عام 1956 بعد انتخاب الزعيم جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية قام بيرم بتعديل بعض الكلمات ثم غنتها أم كلثوم بنفس اللحن.وأثناء العدوان الثلاثى على مصر كتب "موال فى كل منزل":بالحـــق بالعـقـــل محتـــارين ويـاهـــملمـا حنينــا الـرؤوس كنــا مطـاياهــــمولمـا رفعنا الرؤوس صـر نا ضحاياهمف كل منزل لهـم واقـف صـلاح الدينيفتـــح مـقـابـــر لأعــلاهُم وأدنــاهُــــموبعد اندحار العدوان الثلاثى كتب "صوت السلام" وغنتها أم كلثوم أيضا:صوت السلام هو اللي ساد واللي حكمعلى الدخيل اللي اندحر واللي انهـزمعـدونا لما ابتـدا قـدمنـا أرواحنـا فــداواستعجبـت مـن بـأسنـا كـــل الأمـــموفي سنة 1960 منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية لمجهوداته في عالم الأدب.