في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:17 م
نضال ممدوحطباعة
كتب أمير شعراء العامية بيرم التونسي٬ والذي تحل اليوم الذكري الستين لرحيله عن عالمنا٬ فى مذكراته: " قامت ثورة 23 يوليو، وقام الجيش بما كنت أنا أنادى به من إصلاح، كما قضى على كل ما كنت أهاجمه من فساد، والحمد لله أننى لم أمت قبل أن تتحقق آمالى".
وفى صباح يوم 23 يوليو 1952 ذهب بيرم مباشرة من المقهى الذى كان يرتاده إلى مبنى الإذاعة ليلقى بصوته أول زجل يحتفى بقيام الثورة بعنوان " عيد الثورة". وقد جاء هذا الزجل على وزن زجل "القرع السلطانى" الذى تسبب فى نفيه لأول مرة فى 20 8 1918، وكأنه يغتسل من ذنب اقترفه بمدحه للملك فاروق ليصفح عنه، وظل هذا الذنب يؤرقه حتى قيام الثورة.
العيــد ده عيــد عليــه القيـمــه *** ما فيهشى تشريفه ولا تعظيمه
صابحين وأعراضنا أقله سليمه *** والقيد محطم والأسير متحرر
مر مر زمانى يا زمانى مرمر
صوت المدافع كان زمان يرعبنى*** كأنها متسلطه تضربنى
بقت المــدافع كلهــا تطــربنى *** من كل طلقه سامع الله اكبر
مرمر زمانى يا زمانى مرمر
وفى عام 1954 حصل على الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية آنذاك البكباشى جمال عبد الناصر، وبعد حادث المنشية (محاولة اغتيال جمال عبد الناصر) كتب:
يا جمال يا مثال الوطنيه *** أجمل أعيادنا المصريه
بنجاتك يوم المنشيه
وقد غنت هذه الأغنية السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار رياض السنباطى. وفى عام 1956 بعد انتخاب الزعيم جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية قام بيرم بتعديل بعض الكلمات ثم غنتها أم كلثوم بنفس اللحن.
وأثناء العدوان الثلاثى على مصر كتب "موال فى كل منزل":
بالحـــق بالعـقـــل محتـــارين ويـاهـــم
لمـا حنينــا الـرؤوس كنــا مطـاياهــــم
ولمـا رفعنا الرؤوس صـر نا ضحاياهم
ف كل منزل لهـم واقـف صـلاح الدين
يفتـــح مـقـابـــر لأعــلاهُم وأدنــاهُــــم
وبعد اندحار العدوان الثلاثى كتب "صوت السلام" وغنتها أم كلثوم أيضا:
صوت السلام هو اللي ساد واللي حكم
على الدخيل اللي اندحر واللي انهـزم
عـدونا لما ابتـدا قـدمنـا أرواحنـا فــدا
واستعجبـت مـن بـأسنـا كـــل الأمـــم
وفي سنة 1960 منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية لمجهوداته في عالم الأدب.
وفى صباح يوم 23 يوليو 1952 ذهب بيرم مباشرة من المقهى الذى كان يرتاده إلى مبنى الإذاعة ليلقى بصوته أول زجل يحتفى بقيام الثورة بعنوان " عيد الثورة". وقد جاء هذا الزجل على وزن زجل "القرع السلطانى" الذى تسبب فى نفيه لأول مرة فى 20 8 1918، وكأنه يغتسل من ذنب اقترفه بمدحه للملك فاروق ليصفح عنه، وظل هذا الذنب يؤرقه حتى قيام الثورة.
العيــد ده عيــد عليــه القيـمــه *** ما فيهشى تشريفه ولا تعظيمه
صابحين وأعراضنا أقله سليمه *** والقيد محطم والأسير متحرر
مر مر زمانى يا زمانى مرمر
صوت المدافع كان زمان يرعبنى*** كأنها متسلطه تضربنى
بقت المــدافع كلهــا تطــربنى *** من كل طلقه سامع الله اكبر
مرمر زمانى يا زمانى مرمر
وفى عام 1954 حصل على الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية آنذاك البكباشى جمال عبد الناصر، وبعد حادث المنشية (محاولة اغتيال جمال عبد الناصر) كتب:
يا جمال يا مثال الوطنيه *** أجمل أعيادنا المصريه
بنجاتك يوم المنشيه
وقد غنت هذه الأغنية السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار رياض السنباطى. وفى عام 1956 بعد انتخاب الزعيم جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية قام بيرم بتعديل بعض الكلمات ثم غنتها أم كلثوم بنفس اللحن.
وأثناء العدوان الثلاثى على مصر كتب "موال فى كل منزل":
بالحـــق بالعـقـــل محتـــارين ويـاهـــم
لمـا حنينــا الـرؤوس كنــا مطـاياهــــم
ولمـا رفعنا الرؤوس صـر نا ضحاياهم
ف كل منزل لهـم واقـف صـلاح الدين
يفتـــح مـقـابـــر لأعــلاهُم وأدنــاهُــــم
وبعد اندحار العدوان الثلاثى كتب "صوت السلام" وغنتها أم كلثوم أيضا:
صوت السلام هو اللي ساد واللي حكم
على الدخيل اللي اندحر واللي انهـزم
عـدونا لما ابتـدا قـدمنـا أرواحنـا فــدا
واستعجبـت مـن بـأسنـا كـــل الأمـــم
وفي سنة 1960 منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية لمجهوداته في عالم الأدب.