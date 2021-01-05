تشميع 599 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد ٤٠٦ محلات، و٦١ سوقًا، و١٣٧ مطعمًا، و٢٢٤ مقهى، و٢١٢) ورشة و٣٤٣ منشأة أخرى، بإجمالي عدد ١٣٨٣ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة خلال 36 يومًا.وأشار المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم غلق وتشميع٥٥٩ مركزًا للدروس الخصوصية خلال ١٣ يومًا، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.