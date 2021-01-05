صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قبيل انطلاق القمة

قادة دول الخليج ورؤساء الوفود في صورة جماعية قبل بداية قمة العلا #القمة_الخليجية_في_العلا#العربية pic.twitter.com/yZnpx0lgRW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 5, 2021

في إجراء بروتوكولي، خضع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لصورة جماعية قبيل انطلاق القمة والتي تستضيفها مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.