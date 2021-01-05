بعد تطويره.. «السكة الحديد» تطلق موقع خدمة المواطنين
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:38 م
علا غزالطباعة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021.
وأشار البيان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، وأن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.
وأشار إلى أن اللينك الخاص بالموقع الرسمى هو https:www.enr.gov.egAr
وأشار البيان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، وأن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.
وأشار إلى أن اللينك الخاص بالموقع الرسمى هو https:www.enr.gov.egAr