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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تطويره.. «السكة الحديد» تطلق موقع خدمة المواطنين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:38 م
تطوير السكة الحديد
تطوير السكة الحديد
علا غزال
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021.

وأشار البيان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعتها، وأن الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن الموقع يوفر كافة الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كافة أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معًا لأعلى خدمة مطلوبة.

وأشار إلى أن اللينك الخاص بالموقع الرسمى هو ‏https:www.enr.gov.egAr

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