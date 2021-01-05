نائب محافظ القاهرة يتابع المخابز بحدائق القبة

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى حدائق القبة بالمرور على المخابز بنطاق الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى حدائق القبة بزيارة مركز صحه الأسرة بحى حدائق القبه وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الأعمال تنفيذا لتلكيفات اللواء خالد عبدالعال وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمتابعة الاسواق والمخابز والمرور على المستشفيات العامة للتأكد من احتياجتها في ظل جائحة كورونا.