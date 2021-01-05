«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة العيادة الطبية الشاملة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بمقرها بمركز خدمة العملاء والتدريب الرئيسي بخزان غرب لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي تضامنًا مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة وغير السارية.حضر الافتتاح المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ولفيف من قيادات شركة مياه الشرب ورؤساء القطاعات.تفقد الحضور العيادة الطبية، بكافة مشتملاتها الداخلية والخارجية وخضع المحافظ لاختبارات قياس الضغط والسكر وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمع إلى شرح من أطباء العيادة عن امكانيات العيادة والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للعاملين بالشركة.وأشار رئيس شركة المياه إلى أن العيادة الطبية (الكرفان الطبي المتخصص) تعد الأولى من نوعها علي مستوي الشركة لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي بالإضافة إلي أنها مدعمة بأحدث الأجهزة الطبية لقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة وأنبوبة أكسجين وجهاز رسم قلب وجهاز قياس نسبة الاكسجين في الدم ومستلزمات طبية أخرى لافتًا إلى أن العيادة الطبية تقدم خدماتها لمتابعة الحالات المرضية للعاملين الراغبين في التوجه للتأمين الصحي (في الفترة الصباحية) ومتابعة الحالات المرضية من العاملين بالشركة وأصحاب الامراض المزمنة (في الفترة المسائية) كرسالة تحملها الشركة وتسعي بتحقيقها بشتي السبل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.