العراق تضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة بميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق اليوم الثلاثاء، ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إنه " تم ضبط حاوية بحجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الجمركية خلافا للضوابط من قبل لجنة الكشف في بوابة البصرة في الميناء".وأضافت أنه " تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري، بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها".وأكدت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة الجمارك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".