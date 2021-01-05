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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:13 م
دينا محمود
دينا محمود
إيمان عادل
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نشرت الفنانة الراحلة دينا محمود قبل رحيلها آخر لوحة لها على صفحتها الشخصية على فيسبوك نهاية شهر نوفمبر الماضي وكتبت "المعرض قرب إن شاء الله.. التوتر بيزيد والإحساس بالمسؤولية والضغط من كل ناحية والتعب النفسي والجسماني اللي مش عارفة اسيطر عليهم، دعواتكم الحلوة ليا".

ورحلت الفنانة دينا محمود مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 30 عامًا، ونعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانة التشكيلية دينا محمود ووعد قطاع الفنون التشكيلية بإقامة معرضها الذي كان من المقرر افتتاحه هذا الشهر.

الفنانة دينا محمود من مواليد 24 فبراير من عام 1991، وشاركت في عدد من المعارض الجماعية يأتي من بينها مهرجان الإبداع التشكيلي الرابع "سوق الأعمال الفنية الصغيرة" في عام 2010 بقاعتي نهضة مصر وإيزيس في مركز محمود مختار الثقافي.

دينا محمود كانت تُنهي آخر لمسات معرضها القادم كما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقررت نقابة التشكيليين إقامة معرضها بالنقابة رغم كل الظروف لأنه معرض استثنائي.

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