ضبط 30 طن زيت طعام فاسد قبل بيعه في الجيزة

تمكنت شرطة التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة الجيزة.وضبط حوزة أمين العهدة 29،8 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.