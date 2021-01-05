تحرير 2703 محاضر وضبط 54 طن مواد غذائية ومنظفات بالشرقية

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر ديسمبر الماضى، أسفرت عن تحرير 2703 محاضر متنوعة، منها 1929 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.كما تم تحرير 774 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.وأوضحت أنه تم ضبط 3 أطنان دقيق مدعم و3.3 طن سكر و5 أطنان ملح، و5 أطنان و960 كيلو خل، وطن ملح ليمون و15 برميل زيتون مخلل و650 كيلو دواجن مجمدة و635 كيلو مكرونه و300 كيلو سجق و300 كيلو أرز و480 زجاجة مياه غازية.وأضافت وكيلة الوزارة، أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 35 طن منظفات و5 أطنان أعلاف أسماك وطن و450 أعلاف دواجن و800 كرتونة صابون و750 كيلو سيليكون و100 كيلو نترات صوديوم و700 لتر ماء نار و3700 مواد حافظة جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.