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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محافظ الجيزة: غلق 78 منشأة طبية بدون ترخيص بالأحياء والمراكز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:06 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 78 عيادة تخصصية، ومعامل للتحاليل، ومراكز صحية، وتغذية علاجية، وعلاج إدمان، وبنك دم بنطاق المحافظة لإدارتهم وتشغيلها بدون ترخيص وعدم توافر المختصين في البعض منهم.

وقال محافظ الجيزة إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها بها مديرية الصحة، ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة، بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي يتم إدارتها وتشغيلها بدون ترخيص خلال الشهر الماضي.

وقد ضم قرار المحافظ إجراء الغلق الإداري لـ 44 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح، و34 منشأة طبية بمراكز الصف، وأوسيم، وأحياء الدقي، وبولاق الدكرور، والهرم، والعمرانية، والطالبية، وكلف مدير مديرية الشؤون الصحية، ورؤساء الأحياء، والمراكز، والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة،
مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.
ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

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