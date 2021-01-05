نائب محافظ القاهرة يجري زيارة مفاجئة للمركز الطبي بحدائق القبة

واصل مسؤولز محافظة القاهرة من متابعة المستشفيات العامة والنرامز الطبية والتأكد من توافر المسلتزمات الطبية واسطوانات الاكسجين، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعالوقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى حدائق القبه بزيارة المركز الطبي بحى حدائق القبه وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بجائحة كرونا بمتابعة المستشفيات ودار الرعاية الصحية وتلبية إحتياجتها من مستلزمات الادوية وأسطونات الأكسجين.