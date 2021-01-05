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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو بحزب أردوغان يهدد طلاب الجامعات: مصيركم أسوأ من الانقلابيين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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استمرارا لسياسة التهديد وقمع الحريات من قبل السلطات الحاكمة فى تركيا، هدد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، شامل طيار، طلاب جامعة البوسفور "بوغازيتشي" بصور لأشخاص اعتقلوا ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشل.

جاءت تهديدات النائب التركى عقب اندلاع المظاهرات الطلابية أمس الاثنين ضد تعيين رئيس الجامعة بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال طيار فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن من يحاولون الاحتجاج على تعيين رئيس الجامعة، وحولوا القضية إلى عنف رافعين شعار الشرطة القاتلة، والذي يسعون خلف حدوث انقلاب، والذين يريدون تعكير صفو البلاد، عليهم جميعا أن يعلموا أن مصيرهم سيكون اسوأ من مصير من كانوا في ليلة 15 يوليو".

وشارك العديد من مديري المحافظات والمقاطعات في حزب العدالة والتنمية الرسالة التي وجهها طيار إلى الطلاب مع صور الجنود الذين أجبروا على افتراش الأرض عراة وضربوا بعد اعتقالهم في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

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