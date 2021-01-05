زيادة العجز التجاري التركي لـ 49.9 مليار دولار في 2020
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:05 م
وكالاتطباعة
أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 بالمئة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي وفقا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 بالمئة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 بالمئة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر، ارتفعت الواردات 11.75 بالمئة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 بالمئة إلى 17.84 مليار دولار.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 بالمئة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 بالمئة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر، ارتفعت الواردات 11.75 بالمئة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 بالمئة إلى 17.84 مليار دولار.