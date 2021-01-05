ضبط 57 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل لتجارة المبيدات الزراعية بحوزته عبوات زراعية فاسدة، في الشرقية.وتم ضبط ( 57 ألف عبوة مبيدات زراعية فطرية، بدون مستندات، مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.يأتي ذلك انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.