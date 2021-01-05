رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد وموعد تصويره

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:03 م
تامر حسني
تامر حسني
محمد قدري
طباعة
قرر النجم تامر حسني الدخول في تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة بعد تجربتين متتاليتين هما "الفلوس ومش أنا".

جاء قرار النجم تامر حسني بعد أكثر من شهرين من المفاوضات مع المنتج وليد منصور، حيث كان يخطط تامر للدخول لتجربة جديدة في الدراما التليفزوينية وبعد صعوبة تواجده هذا العام وافق على التواجد بعمل سينمائي جديد وضع له اسم مبدئي "شغل خواجات" ولكن تامر حسني تحدث عن تغييره خلال الفترة القادمة.

ورشح تامر عدة بطلات للتواجد معه في هذا العمل منهم غادة عادل وروبي، وفي النهاية وافقت روبي، وتتوقف بداية تصوير العمل الجديد على جاهزية الشركة المنتجة للعمل واكتمال باقي طاقم العمل بالإضافة إلى تفرغ روبي لارتباطها بأكثر من 4 أفلام في الوقت الحالي مما يصعب بدء التصوير حاليا.

كما يريد تامر حسني الاطمئنان على فيلمه الجديد "مش أنا" مع عرضه في دور العرض السينمائي خلال عيد الفطر القادم، ومن المتوقع تأجل التصوير إلى ما بعد عيد الفطر القادم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق أعمال القمة الخليجية بمشاركة قطر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الصور

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي