تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد وموعد تصويره

قرر النجم تامر حسني الدخول في تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة بعد تجربتين متتاليتين هما "الفلوس ومش أنا".جاء قرار النجم تامر حسني بعد أكثر من شهرين من المفاوضات مع المنتج وليد منصور، حيث كان يخطط تامر للدخول لتجربة جديدة في الدراما التليفزوينية وبعد صعوبة تواجده هذا العام وافق على التواجد بعمل سينمائي جديد وضع له اسم مبدئي "شغل خواجات" ولكن تامر حسني تحدث عن تغييره خلال الفترة القادمة.ورشح تامر عدة بطلات للتواجد معه في هذا العمل منهم غادة عادل وروبي، وفي النهاية وافقت روبي، وتتوقف بداية تصوير العمل الجديد على جاهزية الشركة المنتجة للعمل واكتمال باقي طاقم العمل بالإضافة إلى تفرغ روبي لارتباطها بأكثر من 4 أفلام في الوقت الحالي مما يصعب بدء التصوير حاليا.كما يريد تامر حسني الاطمئنان على فيلمه الجديد "مش أنا" مع عرضه في دور العرض السينمائي خلال عيد الفطر القادم، ومن المتوقع تأجل التصوير إلى ما بعد عيد الفطر القادم.