وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون مع الكويت

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم شركة "أتلانتيك اندستريز ليمتد"، والمهندس طارق توفيق، شركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، والمهندس أحمد السويدي شركة السويدى الكتريك، وعرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس محمد الخشن شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، عواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتوراحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو" والدكتور رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية وعبده عبد الحميد شركة شولح للأثاث.ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.