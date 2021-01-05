بوتين يبحث مع ميركل التعاون في مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع المستشارة الألمانيا أنجيلا ميركل التعاون المشترك في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وذكر المكتب الصحفي للكرملين - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس بوتين والمستشارة ميركل ناقشا أيضًا آفاق الإنتاج المشترك للقاح المضاد للفيروس التاجي، كما بحثا تسوية الأزمة الأوكرانية في سياق تنفيذ اتفاقيات مينسك، التي تم التوصل إلها في إطار قمة (رباعية نورماندي) في فرنسا.وأشار إلى أن بوتين وميركل قدما التهاني لبعضهما البعض بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة وميلاد السيد المسيح.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالًا هاتفيًا في 22 ديسمبر الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا الوضع في منطقة كاراباخ والأزمة الأوكرانية.