ضبط 20 طن بروتين جبن وملح فاسدة في البحيرة

تمكنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك معمل لمنتجات الألبان لاتهامه بحيازته منتجات فاسدة، في محافظة البحيرة.وتم ضبط (20،5 طن بروتين جبن، وملح طعام، بدون مستندات، مجهولة المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، تمهيدًا لإدخالها في عمليات تصنيع منتجات الألبان، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.