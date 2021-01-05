حرب اللقاحات.. سر الجدل الدائر حول علاجات كورونا

-جنوب افريقيا تجرى اختبارات.

- فايزر بيونتك الأمريكى

-مزايا بيونتك فايزر

-عيوبه

-لقاح موديرنا الأمريكى..

-مزاياه

-لقاح أسترازينيكا..

-مزاياه

-لقاح سبوتنيك في..

مزاياه

تتنافس دول العالم فى السباق الدائر حول لقاحات كورونا ومدى فاعليتها تلك الفترة خاصة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.فى الوقت الجارى، تجرى عدد من الشركات بمختلف دول العالم تجارب وفحوصات لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المضادة لفيروس فعالة ضد السلالة الجديدة.يجري علماء جنوب إفريقيا اختبارات وفحوص عاجلة لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المضادة لكورونا فعالة ضد السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت هناك.وتأتي تلك الدراسات بعدما عبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وخبراء اخرون عن قلقهم من أن اللقاحات قد لا تكون ناجعة للسلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.وأوضح الطبيب ريتشارد ليسيلز، خبير في الأمراض المعدية يعمل على الدراسات الجينية التي تجريها افريقيا للسلالة الجديدة، أن الاختبارات، التي تسمى فحوص التحييد، ستساعد في تحديد مدى إمكانية الاعتماد على اللقاحات في القضاء على السلالة الجديدة.وأكد ليسيلز أنه من المتوقع أن تتفشى السلالة الجديدة بسرعة في المناطق الداخلية بجوهانسبرج، أكبر مدن البلاد، ومقاطعة جوتنج المحيطة بها.وخلال الفترة الماضية ظهرت عدد من اللقاحات التى أثبتت فاعليتها لمواجهة كورونا منها:أعلنت شركة فايزر الأمريكية فى نوفمبر الماضى، أن فاعلية اللقاح الذي طورته بالتعاون مع بيونتيك الألمانية، بلغت 95%.تم تطوير اللقاح داخل مختبرات شركة بيونتيك الألمانية، وتتخذ الشركة من مدينة ماينز مقرا لها، ويرأسها البروفسور أوغور شاهين، وبالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، تم تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويستند اللقاح إلى تقنية الحامض النووي الريبي.وتتولى فايزر تنفيذ وتمويل التجربة السريرية على لقاحها على 44 ألف شخص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا.ويشارك هؤلاء الأشخاص بصورة تطوعية، ويتلقى كل واحد منهم جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع، ويخضعون لمتابعة دورية.ارتفاع نسبة نجاح هذا اللقاح إلى 95 %، جعل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا بجانب اليابان وبريطانيا تتعاقد مع الشركة للحصول على ما يقرب من 1.3 مليار جرعة منه، وتعتزم الشركة إنتاج هذه الكمية بنهاية 2021.يجب أن يخزن بدرجة 70 مئوية تحت الصفر، ويمكن تخزينه في الثلاجات لمدة خمسة أيام فقط، مما يمثل صعوبة على بعض الدول في طريقة تخزينه عند الدرجة المطلوبة ويبلغ سعر اللقاح حوالي 20 دولارا للحقنة الواحدة.أجريت التجارب السريرية على لقاح موديرنا في الولايات المتحدة، وتسعى الشركة لبيع لقاحها بما يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة الواحدة.طورت الشركة بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، لقاحا يتكون من قطع صغيرة من الحمض النووي الريبي تحفز جسم الإنسان على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد.فمن خلال حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم، يبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، ويتعرف عليها الجهاز المناعي بعد ذلك، ليبدأ في إنتاج الأجسام المضادة كما لو كان الشخص مريضا بالفعل.يعد اللقاح أسهل استخداما من ناحية التخزين والنقل، إذ أنه يبقى مستقرا بدرجة 20 مئوية تحت الصفر لمدة قد تستمر لعدة شهور، ويمكن حفظه في الثلاجات العادية لمدة شهر تقريبا، على عكمس منافسه فايزر بيونتك.يعد اللقاح المطور من أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد مرشحا واعدا، فهو فعال وامن وقوي، كما أنه لا يحتاج إلى تبريد مكلف مثل اللقاحات الأخرى، لكن فاعليته 70 % وهي قيمة متوسطة من دراستين سريريتين مختلفتين.يعد الأرخص مقارنة باللقاحات الأخرى، حيث سيباع ما بين 3 إلى 4 دولارات للحقنة الواحدة كما تعد طريقة تخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.تعد موسكو أول دولة تعلن عن توصلها إلى لقاح مضاد لكورونا، ما قوبل بالتشكيك في الدول الغربية.وأشارت مجلة لانسيت الطبية في مقال خاص إلى أن اللقاح امن، ويعتمد على تقنية الناقلات الفيروسية بخلاف لقاحي فايزر وموديرنا.يمكن حفظه وتخزينه في الثلاجة العادية أو في درجة حرارة 18 تحت الصفر، ويحصل الفرد على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع، حيث سيبلغ ثمن اللقاح في حدود 10 دولارات للحقنة الواحدة وسيتم توفيره مجانا للمواطنين الروس.