الأنبا باسيليوس يحتفل مع راهبات الراعي الصالح بعيد الميلاد

احتفل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع راهبات الراعي الصالح بنزلة غطاس بعيد الميلاد المجيد.جاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، الوكيل العام، والأب توماس رياض، والأب بولس نصيف، والأب جورج متى، والأب سعيد لوقا.وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.