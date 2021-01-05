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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية بالمنطقة الجنوبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:56 م
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالقيام بحملة مكبرة بقيادتها وبحضور اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق واللواء احمد جودة رئيس حى البساتين واسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقه الجنوبية ومدير المتابعة الميدانية والإدارات المعنية والتنفيذية والقيادات الشرطية وتم بدء الجولة بكارفور المعادي وسيتي سنتر للتأكد من التزام المحال والمواطنين بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية

وقد تلاحظ لنائب المحافظ المهندسة جيهان عبدالمنعم خلال المرور زيادة الوعى والالتزام لدى المواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية.

وشددت نائب المحافظ علي أهمية متابعة رؤساء الأحياء بنطاق المنطقةالجنوبية لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أنه سوف يتم الاستمرار تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأكدت على أنه سوف يتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لمخالفة القرارات وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى هذا تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين

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