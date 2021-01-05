حزب أردوغان يهدد طلاب محتجون: «نهايتكم ستكون مثل الانقلابيين»

بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها تركيا الأيام الماضية، احتجاجا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا جديدا لجامعة البسفور، هدد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، شامل طيار، طلاب جامعة بوغازيجي (البوسفور) بصور لأشخاص اعتقلوا ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشل.وقال طيار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن من يحاولون الاحتجاج على تعيين رئيس الجامعة، وحولوا القضية إلى عنف رافعين شعار الشرطة القاتلة، والذي يسعون خلف حدوث انقلاب، والذين يريدون تعكير صفو البلاد، عليهم جميعًا أن يعلموا أن مصيرهم سيكون اسوأ من مصير من كانوا في ليلة 15 يوليو».