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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يرحب بفتح الحدود بين قطر والسعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:51 م
الحدود بين قطر والسعودية
الحدود بين قطر والسعودية
أمينة ذكى
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رحبت الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء، بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر، مشيدة بجهود الكويت في حل الأزمة الخليجية، وذلك في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، جهود دولة الكويت في هذا المجال.

وأعرب الخارجية اللبنانية عن أمنياتها أن تُساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدوحة، متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

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