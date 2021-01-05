لبنان يرحب بفتح الحدود بين قطر والسعودية

رحبت الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء، بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر، مشيدة بجهود الكويت في حل الأزمة الخليجية، وذلك في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، جهود دولة الكويت في هذا المجال.وأعرب الخارجية اللبنانية عن أمنياتها أن تُساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق اليوم غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الدوحة، متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة، وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.