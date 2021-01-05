استمرار العمل بميناء الإسكندرية رغم «الشبورة»

أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بمينائي الدخيلة والاسكندرية، رغم وجود الشبورة المائية وتعذر الرؤية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ علي العاملين أثناء العمل داخل الميناء.هذا بالإضافة الي أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثل التعقيم وتطهير السفن القادمة قبل تفريغ البضائع والكشف عليها بمعرفة المتخصصين.كما تم التنبيه علي العاملين بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة قبل دخول المينا، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.