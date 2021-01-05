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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة المصرية اليابانية: أولوياتنا توجيه البحث العلمي لمواجهة كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:49 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
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قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية إن الجامعة تحرص على دعم الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع مؤكدا أن من أولويات هذه المرحلة توجيه البحث العلمي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف أن الأبحاث العلمية بالجامعة خلال 2020 توصلت إلى نظام رقمي لمراقبة التعقيم بالمستشفيات يصدر إنذارا للأطقم الطبية للتنبيه بالتعقيم عند الاقتراب من المرضى.

وأشار إلى أن فريقا بحثيا بالجامعة قام بابتكار موزع ذكي للمطهر وقام بتطوير أسوار ذكية لمتابعة مصابي كورونا بمستشفيات العزل وإعداد تطبيق للهاتف المحمول يعمل على تنبيه الأفراد عند تجاوز مسافات البعد الاجتماعي أو الاقتراب من أشخاص مشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وأكدت الدكتورة مها الصبروتي أستاذ الاتصالات اللاسلكية ومعالجة الإشارات بالجامعة اليابانية نجاح فريق بحثي شاركت فيه لتطوير نظام لمراقبة عملية التعقيم داخل المستشفيات يساهم في الحد من انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، وذلك من خلال التنبيهات اللحظية التي يرسلها النظام رقميا للأطقم الطبية.

وأوضحت أنه عند اقتراب مقدم الخدمة الطبية من سرير المريض بدون تعقيم اليدين من الموزع الذكى للمطهر، فإن النظام يقوم بإطلاق صافرة تحذيرية عند قراءة إشارة الطبيب واكتشاف عدم التعقيم من خلال قاعدة البيانات، ويكون ذلك تنبيه لكل من الطبيب والمريض بوجوب إجراء الطبيب عملية التعقيم قبل الكشف.

وأضافت أن الفريق البحثي قام بابتكار قارئ آلي يوضع بجانب كل سرير في المستشفى بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ممثلة في مجمع الإبداع ببرج العرب لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى، مثل درجة الحرارة وغيرها، وإرسالها بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات لمتابعة المرضى خلال فترة العزل الصحي.

كما أوضحت أن الفريق البحثي بالجامعة شارك مع الشريك الصناعي في تطوير موزع ذكي للمطهر، للتأكد من خطوات تعقيم اليدين وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمي في دعمها الخاص بمواجهة "كورونا".

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