القاهرة: الانتهاء من الصرف الصحي لـ«شجرة مريم» خلال أسبوعين

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم الانتهاء من أعمال الصرف بمحيط شجرة مريم خلال الأسبوعين المقبلين.وأوضح صابر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه عقب انتهاء الصرف سيتم رصف محيط شجرة مريم حسب الخطة الموضوعة لرفع كفاءة محيط شجرة مريم التابعة لمسار العائلة المقدسة بحي المطرية.وأكد نائب محافظ القاهرة على متابعة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لملف رفع الكفاءة بشكل لحظي.تأتي الأعمال في إطار رفع كفاءة محيط مزار العائلة المقدسة بالمطرية ومصر القديمة بمحافظة القاهرة.شجرة العذراء مريم في المطرية توجد في أقصى شمال مدينة القاهرة بالقرب من مسلة سنوسرت، وتعتبر من الآثار القبطية المعروفة في القاهرة، ويمكن الوصول إليها من شارع متفرع من شارع المطراوي، هو شارع مساكن شجرة مريم حيث توجد الشجرة محاطة بسور كبير ويتوسطه حديقة جميلة.