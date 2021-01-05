فى ذكرى رحيلها.. زينات علوى مزجت الرقص الشرقى بالتحطيب

تحل اليوم 5 يناير، ذكري وفاة الرقاصة زينات علوي، التي كانت تتميز برشاقتها، ونرصد في هذا التقرير أشهر رقصات "زينات" التي أشتهرت بها.- أشتهرت زينات علوي بالرقص بالعصا الصعيدية التي كانت أهم أسباب شهرتها وتفننت في الاستعراض بها.-مزجت رقصة التحطيب الشهيرة بالرقص الشرقي، وحققت تألقًا ونجاحًا كبيرًا.-الرقص علي الطلبة " واحدة ونص" كانت أول ما أشتهرت به مع فرقة بديعة مصابني.