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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق «فرصة» لسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي بكفر الشيخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني لمستفيدي تكافل وكرامة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة تساهم في رفع مستوى معيشتهم، وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي لتخفيف الأعباء عن الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المصري.

وأوضح نورالدين، أن المبادرة تأتي في إطار خطة "برنامج فرصة" لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الانتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الأفراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف السيد مسلم، أنه تم توزيع 120 دجاجه بياضة للأسر، وتم توفير البطاريات اللازمة للتربية والعلف، والإشراف من قبل مديرية الزراعة على الدواجن وتقديم رعاية طبية مباشرة للدواجن، حيث تلتزم المديرية بشراء البيض من الأفراد والتوزيع بمعرفتها وصرف المقابل المادي للبيض يوميًا، موضحًا أنه تم توزيع 300 مشروع والبدء فيهم بمركزي الحامول وبلطيم.

يذكر أن مشروع "فرصة" لسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، لتحسين أحوال المعيشة لـ620 أسرة مستفيدة، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض بهدف إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 ألف جنيه يتم توفيرها لكل أسرة في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد.

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