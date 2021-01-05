كيف نجحت الحكومة فى تطوير صناعة النسيج اليدوي؟

سعاد: تعلمت صناعة السجاد في 4 أشهر

أم كريم من ربة منزل لخبيرة في صناعة السجاد

منى: نفذت أفضل سجادة في المحافظة

صاحب مصنع سجاد يدوي: مستمرون في المبادرة

غرفة الحرف اليدوية: المنتج المصري سيغزو الأسواق

انتصار جديد استطاعت مصر تحقيقه عندما سجلت منظمة اليونسكو النسيج اليدوي أهم وأقدم الحرف التراثية، في قائمة مواقع التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وكانت مصر قد خصصت ضمن مشاريع التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 جزء خاص لرعاية ودعم قطاع الحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها لمنعها من الاندثار.فأطلقت غرفة الحرف اليدوية ووزارة التضامن الاجتماعي عدة مبادرات لدعم القطاع وبالأخص النسيج والسجاد اليدوي، وما يوفره من فرص عمل خاصة للسيدات والفتيات، منها مبادرة "تتلف في حرير، الحرفي المصري، ومشروع تطوير صناعة السجاد في قرية دوينة بمركز أبوتيج بأسيوط، وهو الاول من نوعه في مصر.سعاد صايب 15 عامًا من إحدى قرى الفيوم، بدأت عملها في صناعة السجاد اليدوي منذ ما يقرب من عام، بعد أن حصلت على دورة تدريبية وفرتها الدولة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني لتعليم الفتيات في القرى الأكثر فقرًا صناعة السجاد اليدوي لتوفير مصدردخل يساعدهن في تحسين ظروفهن المعيشية، وقالت سعاد «أسرتي مكونة من 8 أفراد، ومعاش تكافل وكرامة لا يكفي احتياجاتنا ولكن الظروف تغيرت كثيرًا بعد أن بدأت عملي في صناعة السجاد اليدوي الذي يوفر دخل يقدر بـ 1000 جنيه شهريًا».وتابعت: تم اختياري ضمن مجموعة من الفتيات اللآتي حصلن على دورة تدريبية في صناعة السجاد اليدوي، موضحة أنها تعملت أساسيات الصناعة بدقة وفرت لها فرصة عمل دائمة في إحدى المصانع بمرتب ثابت».واستطردت: فرص العمل بقريتى محدودة للغاية سواء للفتيات أوالشباب مما كان سببًا في ضعف مستويات المعيشة، وكان جزء كبير من تطويرها هو توفير فرص عمل للفتيات بعد إعادة إعمار القرية بالكامل وتوفير معاش تكافل وكرامة للأسر.أم كريم لديها طفلين، 25 سنه، زوجها عامل يومية، العام الأخير كان صعبا على أسرتها بعد أن توقف زوجها عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن جاءت فرصة تدريبها وعملها في صناعة السجاد اليدوي منقذا بعد أن أصبح لها مرتب ثابت من المصنع الذي عملت فيه بعد الدورة، وقالت: «تم اختياري من ضمن مجموعة من الفتيات للحصول على الدورة الثانية التي وفرتها الحكومة مجانًا للفتيات لتعليم صناعة السجاد اليدوي، وعملت في المصنع منذ 8 شهور تقريبًا، وبدأت في انتاج السجاد منذ 4 أشهر».وتابعت:« هناك 4 مراحل لتصنيع السجادة، مسك خيوط الصوف وعمل الغرزة، تعلمنا كيفية عملها بسرعة، ثم كيفية النظر إلى تصميم السجادة الورقي وتنفذيه في الخطوط الأفقية للسجادة، والخطوة الأخيرة وهي كيفية لحم الخطوط في السجادة بنظام دقيق حتى تخرج السجادة بشكلها النهائي».6 ساعات يومية أمضتها مني جمال 17 عامًا في الورشة التي تم تخصيصها لتدريب الفتيات على صناعة السجاد اليدوي لمدة 4 أشهر، تحولت فيهم من مجرد طالبة ليس لها علاقة بعمل السجاد إلى تصميمها أفضل سجادة يدوية في محافظة الفيوم والتي حازت على إعجاب المحافظ والكثير من الزائرين، وقالت مني التي تدرس في الصف الثاني في التعليم الثانوي الفني «وفرت لنا المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتنمية صناعة السجاد اليدوي وتوفير فرص عمل في القرى الأكثر فقرًا عدد كبير من الخبراء والمدربين الجيدين الذين استكاعوا في أربعة أشهر فقط تحويلنا إلى خبراء في صناعة السجاد اليدوي ومن بعدها وفرت لنا فرص عمل أنا والعشرات من الفتيات».وتابعت: «سأنهي دراستي خلال عام وكنت بعدها سأظل بالمنزل حتى أتزوج وأعيش عيشة بسيطة كحال أى فتاة عندنا في القرية، فأغلب سيدات القرية لا يعملن والرجال يعملون بنظام اليومية في مهن محددة لأن القرية لا يوجد بها أى فرص للعمل، لكن الوضع تغير تمامًا»، موضحة « مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القرى الأكثر فقرًا ومن بعدها إطلاق مبادرة تعليم صناعة السجاد اليدوي، لم تكتف الدولة فقط بتطوير منازلنا والشوارع وتوفير الكهرباء والماء، ولكنها علمتنا مهنة جديدة ووفرت لنا فرصة عمل حتى تتحسن أحوالنا المعيشية بعد ذلك، فتتحول مع الأيام قريتنا من الأكثر فقرًا إلى قرية يستطيع سكانها توفير كافة احتياجاتهم دون انتظار مساعدات مادية».أنور أبوزيد صاحب مصنع لتصنيع السجاد اليدوي، قال «صناعة السجاد اليدوي لاقت اهتمام كبير من الدولة في السنوات القليلة الماضية بعد الكثير من الإهمال الذي تعرضت له صناعة هامة كانت تنافس بها مصر على مستوى العالم بعد تراجع السجاد الإيراني»، مشيرًا «بدأنا من العام الماضي في التعاون مع الحكومة لتوفير فرص عمل للفتيات في القرى الأكثر فقرًا، بعد حصولهن على دورة تدريية مجانية، ونستهدف عمل 5 دورات تدريبية لتوفر 90 فرصة عمل».وتابع: «يعمل لدى حاليًا 36 فتاة تم تدريبهم من خلال دورتين، ونُجهز حاليًا للدورة الثالثة»، موضحًا «الدولة وفرت مدربين على أعلى مستوى في صناعة السجاد اليدوي، وتم اختيار الفتيات من الأسر شديدة الفقر واللآتي كن في حاجة إلى مصدر دخل ثابت وتم تدريبهم لمدة 4 أشهر وتخرجوا من الدورة للعمل في المصنع مباشرة».وأوضح «مبادرة تعليم صناعة السجاد اليدوي، بدأت العام الماضي في قرية دار السلام بالفيوم وهى من القرى الأكثر فقرًا التي عملت وزارة التضامن الاجتماعي على تنميتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهلها، وكانت صناعة السجاد اليدوي فرصة كبيرة لسكان القرية لأنها صناعة كثيفة العمالة، فوفرت عشرات من فرص العمل بدخل ثابت، ونجحت الفكرة وأصبح هؤلاء الفتيات يُجدن صناعة السجاد بصورة احترافية ولاقت إعجاب الكثير من زبائننا».وأكد أن مصر تنتج أفضل وأندر أنواع السجاد في العالم وهو السجاد المملوكي الذي حصلنا فيه على خبرة مصنعي السجاد القوقازي الأيراني وطورناه بما تناسب مع مجتمعنا حتى أصبح أفضل من السجاد الإيراني، مشيرًا الفيوم تنتج سجاد سوبر شيروان تم تصنيعه من صوف بلدي فيومي ذا جودة عالية، ويتم صباغته بأصباغ نباتية من الزراعات الموجودة في الفيوم.قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن مصر هي أصل صناعة السجاد سواء السجاد اليدوي أو المنسوجات على الانوال اليدوية التي يخرج منها الكفر والشال والملايات والمفروشات وأي منتج يخرج لزينة المرأة والرجل.وأوضح الشربيني، في تصريح لـ"الدستور"، أن حجم صناعة السجاد على مستوى العالم يمثل 75% من حجم الصناعات اليدوية، وكانت أكثر دولة تسيطر عليه هذه إيران، ونتيجة للظروف السياسية التي مرت بها، فأصبح هناك تحجيم في حجم تجارتها، فأصبح السوق منفتح للمنتج المصري اليدوي للمنافسة.وتابع: كذلك كان الحال بالنسبة لتركيا وظروفها السياسية في الوقت الحالي وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد، لذا كان لابد لمصر أن تستفيد بهذه التجربة في طرح منتجاتها بالأسواق.وأضاف أن رؤية مصر 2030 بدأت من قاعدة المثلث الهرمي وهي أكبر قاعدة للأعمال الصغيرة وبدأ ينهض بها، وكانت البداية بمبادرات تنمية صناعة السجاد والمنسوجات اليدوية فأطلق مبادرة تتلف في حرير شهر نوفمبر الماضي، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وبمشاركة غرفة الحرف اليدوية حيث تقوم بالجزء الفني المتخصصة فيه.وأوضح أن الهدف من المبادرة تمويل 1000 نول لصناعة المنسوجات اليدوية وتنقسم إلى سجاد يدوي وكليم ومنسوجات اخميم وهي أقدم منسوجات قطن تتم على نول يدوي منذ الفراعنة، ثم يتم عمل دراسة سوقية داخلية وخارجية لتلبية احتياجات الأسواق في التصميمات والطلبات والمقاسات.وأوضح أن المستفيدين بهذه المبادرة يصل عددهم إلى 3000 مستفيد فالنول الواحد يعمل عليه 3 أشخاص، ودورة الإنتاج لنول السجاد 3 أشهر، ودورة الكليم 5 أيام، ودورة العمل على منسوجات اخميم 6 أيام، لذا أول دورة يتم انتاجها وسيحصل المستفيدين على الخامات التي تساعدهم على الإنتاج، بالمبادرة ستقدم الانوال والخامات والتصميمات.واستكمل أن المبادرة تجتمع مع شركاء المجتمع المدني الذين يعملوا في التسويق الالكتروني، للاعتماد على التجارة الإلكترونية التي أصبحت تمثل 85% في التعاملات منذ جائحة كورونا، وبناء على هذا تم دعوة أكثر من شركة ممن يعملون في التسويق الالكتروني للعمل على المبادرة.وعن مشروع أبوتيج الذي انطلق لدعم المنسوجات اليدوية، أوضح أن الهدف منه الارتقاء بالمحافظات الأكثر فقرًا وتوفير فرص عمل تساعد الأسر نظرًا لصعوبة العيش وهجرة الشباب والرجال من القرى، فتم التعامل مع مؤسسات في محافظة اسيوط، وبدأ المشروع بـ 150 سيدة وفتاة تم تدريبهن لمدة 22 شهرا، وتم صرف 250 جنيه للمتدربة، ثم 300 لمدة 6 شهور، 500 في الربع الثالث لتحفيزهن، وكان المطلوب انتاج 200 متر من السجاد اليدوي.وأضاف أن الأشهر الستة التالية تم انتاج 200 متر من السجاد اليدوي، وفي المرحلة الثالثة اعتمدت المتدربات على المكافأة فتوقف انتاجهن، لذا قرر القائمون على المشروع أن تكون المكافأة بناء على الإنتاج الأمر الذي شجع المتدربات على زيادة الانتاج.واستكمل: بعد انتهاء التدريب تخريجت 75 سيدة وفتاة كمرحلة أولى، وتم توفير الـ 400 متر بـ 640 ألف جنيه، اشترينا 75 نولا بأعلى مواصفات فنية، كذلك خامات ورسومات وتصميمات، وتم تسليم كل مستفيدة نولا لتبدأ مشروعا خاصا في منزلها تستفيد بعائده، وتم توفير 225 فرصة عمل.وتابع: النصف الثاني من المتدربات يعملن داخل المركز على 50 نول،ويستمر المشروع في دعمه للأسر الاكثر احتياجًا.