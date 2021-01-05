بعد قليل.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات عزل مرضى كورونا بالقاهرة

تتفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، عدد من مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة وذلك للاطمئنان على الخدمة العلاجية التى تقدم للمصابين من فيروس كورونا المستجد.وأكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن وزيرة الصحة ستلتقي بالأطقم الطبية في مستشفيات العزل للاستماع إلى احتياجاتهم وتشجيعهم على أداء هذا الواجب الوطني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر.