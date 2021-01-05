481 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 956 مصابًا للشفاء، في حين توفي 10 آخرون.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 102 ألف و456 حالة منها 24 ألفا و676 نشطة، و76 ألفا و244 متعافيًا، في حين توفي 1536 حالة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.