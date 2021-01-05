لسد الاحتياجات.. مد ساعات العمل بمصنع تعبئة الأكسجين في كفر الشيخ

تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، سير العمل بمصنع تعبئة أسطوانات الأكسجين بالمدينة الصناعية بمركز ومدينة بلطيم، والذى يعمل بكامل طاقته الإنتاجية والاستيعابية لسد الحاجة وتلبية الطلب المتزايد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مكلفًا ببذل المزيد من العمل ومد ساعات العمل خصوصًا في الفترة الراهنة، وتذليل كافة العقبات أمام خط الإنتاج لتوفير كافة الاحتياجات.من جهته أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلي أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير احتياجات المستشفيات، وحفاظًا على أرواح المرضي، وذلك يأتي في إطار دعم محافظة كفر الشيخ المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصًا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.وناشد المحافظ الأهالي بضرورة رفع درجه الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتخطى هذه الجائحة.