«أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية وقضية مخدرات

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية الصنع، وضبط قضية في تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 18 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 420 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 171 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.