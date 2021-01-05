موسكو: عودة 299 لاجئا سوريا من لبنان لبلادهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 299 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر نصيب الحدودي خلال الساعات الأخيرة، كما أنه لم يتم تسجيل عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.4 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.