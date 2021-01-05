أمير الكويت: العلاقات مع السعودية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.جاء ذلك في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ41، من القمة الخليجية في مدينة العُلا في بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.ويشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.