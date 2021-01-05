الفلبين تسجل 937 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 479 ألفًا و693 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" اليوم الثلاثاء - أن 114 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 448 ألفًا و375 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء 93.5% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و321 وفاة، موضحة أن مدينة دافاو سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها مدينة إيزابيلا ثم أجوسان وبامبانجا ومقاطعة ميساميس أوكسيدنتال.