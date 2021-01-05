129 ألفا و774 إجمالي الإصابات بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 129 ألفًا و774 إصابة.وأشارت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء - إلى أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 1502 بنسبة 16ر1% في حين أن المتعافين بلغوا 122 ألفًا و406 متعافين لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94%.وأوضحت أن عدد المتواجدين المسشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 12 حالة، ليصل إجمالي المتواجدين إلى 70 حالة منها 26 حالة بالعناية المركزة.