«تعليم مطروح» تعلن بدأ تنفيذ خطة التعلم عن بعد

وجه عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مديري الإدارات التعليمية اليوم الثلاثاء بالتنبيه على مديري المدارس بالبدأ في تنفيذ خطة التعلم عن بعد عبر منصات البث المباشر لشرح ومراجعة المنهج الدراسي أمام الطلاب مع انتقاء المحاضرين لتضم نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية وفق جداول معلنة، بالإضافة لتكوين مجموعات بتطبيق الواتساب لشرح المنهج الدراسي، لافتا إلى توافر تفاعل واضح من الطلاب مع الشرح الإلكتروني المعلمين في تطبيق فوري ونموذجي لمنظومة التعليم عن بعد تنفيذًا للتعليمات الوزارية وطبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.وأوضح سلامة، أن تلك المنصات الإلكترونية سيتم إنشاؤها تحت إشراف الموجهين ومديري المدارس لشرح المواد المختلفة وبثها على مواقع المؤسسات التعليمية وصفحات التواصل الاجتماعي وفيسبوك مع تكوين المدارس لمجموعات عبر شبكة الواتس آب، وتضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وكذا مدير المدرسة وموجه المادة لمتابعة الاستفسارات لحظة بلحظة.وأشار إلى أنه وجه مسئولي الإدارات بإعداد جداول زمنية معلنة بالمدارس في كافة أرجاء مطروح لتنويه الطلاب بالفترات التدريسية التي يقوم فيها المعلمون بتقديم الإرشادات لطلابهم والرد على الاستفسارات سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني، مشددا على سرعة تنفيذ تلك التعليمات حرصًا على تقديم يد العون والمساعدة للطلاب، وتنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة بذلك بسرعة ودقة.