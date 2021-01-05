2311 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت النمسا اليوم الثلاثاء تسجيل 2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 369696 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنه تعافى أكثر من 343 ألف مصاب من الفيروس حتى الآن، لافتة إلى إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لكشف فيروس كورونا المستجد في مختلف المناطق النمساوية في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة 6457 حالة حتى الآن.ودشنت النمسا مؤخرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات الإغلاق الشامل والتي تمتد حتى 17 من يناير الجاري.