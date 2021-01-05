رئيس مجلس النواب يعزي النائب محمد عبدالغني في وفاة شقيقه

قدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، العزاء للنائب محمد عبدالغني في وفاة شقيقه السيد عبدالغني والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.وكان الدكتور على عبدالعال، نعى شقيق النائب صلاح شوقي عقيل، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقال النائب صلاح شوقي عقيل إن العزاء مقتصر على تشييع الجنازة الساعة 4 عصر اليوم الثلاثاء بقرية المدمر.