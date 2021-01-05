عمان: مجلس التعاون الخليجي حقق منجزات على جميع الأصعدة

قال نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، إن مجلس التعاون الخليجي حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة.وأضاف آل سعيد، في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال القمة الخليجية 41 اليوم: "نعرب عن تقديرنا للسعودية قيادة وحكومة"، مشيرًا إلى أن المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف.وتستضيف مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الـ41، من القمة الخليجية تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.ويشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.