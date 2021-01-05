«سطو مسلح» على مدرسة في العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من القبض على 5 متهمين بالسطو المسلح على مدرسة في مدينة العاشر من رمضان.البداية ببلاغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان من فرد أمن إدارى بإحدى المدارس، أنه حال تواجده بغرفة الأمن داخل المدرسة عمله فوجئ بدخول ثلاث أشخاص مجهولين للغرفة وتقييده باستخدام قطعة من القماش والاستيلاء على هاتفه المحمول وقيامهم عقب ذلك بالدخول لغرفة الحسابات وكسر خزينة المدرسة والاستيلاء على مبلغ مالي.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود كسر بشباك الغرفة والعثور على "عتلة حديدية وأجنة" مستخدمتين في ارتكاب الواقعة أعلى أحد أسوار المدرسة.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تم ضبطهم.وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرر قائد السيارة المضبوط، أنه نظرًا لعمله سائق على سيارة أجرة وتردده على المدرسة محل الواقعة لتوصيل الطلبة وأولياء أمورهم وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينتها، عقد العزم على سرقتها بالاتفاق مع باقي المتهمين.تم بإرشادهم ضُبط مبلغ مالي والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، شاشة تليفزيون، قام أحد المتهمين بشرائها من المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.