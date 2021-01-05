«ضوابط تأديب صاحب العمل».. رسالة دكتوراة لعضو بـ«قانونية طنطا»

حصلت الباحثة غادة حسن المليجي أب طالب، عضو الإدارة القانونية بجامعة طنطا على درجة الدكتوراة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بالجامعة.جاءت رسالة الدكتوراة بعنوان "ضوابط السلطة التأدبية لصاحب العمل"، تحت إشراف الدكتور محمد رفعت الصباحي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ووكيل الكلية للدراسات العليا الأسبق.ضمت لجنة المناقشة كل من الدكتور مصطفى أحمد أبوعمر، أستاذ القانون المدني ووكيل الكلية الحقوق بطنطا لشؤون التعليم والطلاب (رئيسًا)، والدكتور حسام الدين محمود حسن، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنصورة (عضوًا).