غدًا.. «المصيلحي» يتفقد المنشآت التموينية ببورسعيد

يقوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح الغد الأربعاء 6 يناير، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية، بمحافظة بورسعيد يرافقه خلالها محافظ بورسعيد ومدير مديرية التموين وممثلي الغرف التجارية بالمحافظة.وكان وزير التموين اختتم العام المنتهي 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة اﻻسماعيلية عقبها في نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية، وقبل ذلك زار عدد من المنشآت التموينية في محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.