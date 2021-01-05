أمل سلامة: «اتكلم عربي» ترسخ الهوية في نفوس أبناء الوطن بالخارج

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن دعمها وانضمامها للمبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج "اتكلم عربي"، والتي أعلنت عنها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الأونة الأخيرة، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه المبادرة تسعى وبشكل كبير إلى ترسيخ الهوية المصرية والعربية لابنائنا في الخارج.وقالت سلامة، في بيان، إنه تم مناقشة أهداف المبادرة وأهميتها خلال الاجتماع الذي انعقد مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة موجهة لأبناء الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، حيث تتمثل أهمية تلك المبادرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية والعربية في نفوس أبناء مصر بالخارج.وأكدت سلامة، أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية من خلال تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، مشيرة إلى أن الشباب في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، وهو ما تهدف إليه المبادرة بشكل مباشر.وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية هذه المبادرة وتدشينها في كافة البلاد خاصة وأنه دون لغة لا يمكن نقل الثقافة والتراث والفن، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن تقديم اللغة العربية الفصحى بشكل صحيح واختيار الكلمات المصرية الأكثر شيوعا، وكذلك التعريف بالحضارة المصرية القديمة التاريخية، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين خارج الدولة.واختتمت عضو مجلس النواب بيانها بدعوة كل أعضاء البرلمان المصري بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام إلى الانضمام والمساندة لتلك المبادرة الرائعة التي تساهم في رفع الروح الوطنية لدى أبناء الوطن في خارج الإقليم المصري.