سبب نجاح مسلسل إسعاف يونس لـ محمد أنور

عوامل انتشار ونجاح مسلسل إسعاف يونس

ساهمت أمور عدة في تفوق المسلسل ونكشف أهم انتشار ونجاح مسلسل إسعاف يونس لمحمد أنور في بطولته المطلقة الأولى في الدراما التليفزيونية، وأهم تلك العوامل "السيناريو" حيث كتبت حلقات الجزء الأول العشرة في وقت طويل حيث تم إعادة كتابة بعض المشاهد لأكثر من مرة ووصلت مرات كتابة الحلقات إلى 7 مرات حتى تم التوافق على الصيغة النهائية لخروج النسخة الاخيرة من السيناريو التي توافقت عليها كل الأطراف.



المخرج معتز التوني اختار طاقم العمل بعناية كبيرة وأخذ وقته في الترتيب والتحضير للعمل حيث خرج العمل من البداية من الطرح داخل الموسم الرمضاني ومن ثم الخروج من ضغط الوقت وحرص على تصوير العمل على فترة طويلة حتى خرجت المشاهد دون تسرع في التصوير وهو ما اقره أبطال وطاقم العمل الذين أكدوا أن كواليس العمل كانت أكثر راحة من أي وقت مضى.



وكان ضيوف الشرف من أكثر عوامل نجاح العمل حيث عمدت المنصة العارضة على اختيار عدد من أهم النجوم حاليا للتواجد في كل حلقة كضيوفا للشرف حيث أعطوا مزيدا من الثقل على الحلقات، ومنهم النجم أمير كرارة وأحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وعبير صبري ومحمود البزاوي ومحمد محمود وغيرهم من النجوم.



وكانت زيادة الدخول على منصة Watch It من جانب المستخدمين خلال الفترة الماضية من عوامل زيادة مشاهدات المسلسل الجديد مع زيادة الطلب على تلك المنصات ومناسبتها لأسلوب مشاهدة جيل كبر من الشباب كما أن فكرة عرض حلقتين أسبوعيا كانت أكثر مناسبة لجمهور تلك المنصات.





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ساهمت عدة عوامل في انتشار ونجاح مسلسل إسعاف يونس لمحمد أنور المعروض على منصة Watch It خلال الأسابيع الماضية وتحقيق الحلقات مشاهدات مرتفعة.